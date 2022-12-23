لقاء جمع باسيل وجنبلاط... إليكم التفاصيل

التقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اليوم الجمعة 23/12/2022.

وفي هذا المجال، أفادت معلومات mtv بأن اللقاء بين جنبلاط وباسيل حصل في منزل ابنته داليا وأكثر من وسيط عمل على إجراء هذا اللقاء لا سيما النائب فريد البستاني.

وأضافت المعلومات أن “لقاء جنبلاط – باسيل لم ينعقد ظهراً الى مائدة غداء على أثر امتعاض من قبل التيار الوطني الحر من زيارة النائب وائل أبو فاعور الى معراب”.

في الموازاة، أوضحت مصادر التيار الوطني الحر لـmtv أن باسيل يلتقي بكثيرين من دون إعلام منه ما يتسرّب ويعرف ومنه ما لا يعرف وهذا كلّه من ضمن حراك يقوم به لانتخاب رئيس من ضمن برنامج انقاذي تم التأسيس عليه في ورقة الأولويات الرئاسية.