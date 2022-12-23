الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء جمع باسيل وجنبلاط... إليكم التفاصيل

منذ 9 ثواني
جبران باسيل - وليد جنبلاط

جبران باسيل - وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

التقى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اليوم الجمعة 23/12/2022.

وفي هذا المجال، أفادت معلومات mtv بأن اللقاء بين جنبلاط وباسيل حصل في منزل ابنته داليا وأكثر من وسيط عمل على إجراء هذا اللقاء لا سيما النائب فريد البستاني.

وأضافت المعلومات أن “لقاء جنبلاط – باسيل لم ينعقد ظهراً الى مائدة غداء على أثر امتعاض من قبل التيار الوطني الحر من زيارة النائب وائل أبو فاعور الى معراب”.

في الموازاة، أوضحت مصادر التيار الوطني الحر لـmtv أن باسيل يلتقي بكثيرين من دون إعلام منه ما يتسرّب ويعرف ومنه ما لا يعرف وهذا كلّه من ضمن حراك يقوم به لانتخاب رئيس من ضمن برنامج انقاذي تم التأسيس عليه في ورقة الأولويات الرئاسية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان fenasol
    اتحاد نقابات عمال ومستخدمي الجنوب: لانتخاب رئيس لينتظم العمل في المؤسسات
    وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    سلام: هذا الخبر سيكون موضوع ملاحقة قضائية من قبل الجهة المشهر بها
    الليرة والدولار
    ارتفاع سعر صرف الدولار ليس بريئاً... ما الهدف؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    عقد الزواج - تعبيرية
    فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!