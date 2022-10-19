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لقاء حكومي بين باسيل وابراهيم وصفا.. اليكم التفاصيل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2022 3:15 مساءً
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

MTV
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بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي اليوم، يشكل الملف الحكومي الأولوية لدى بعض الكتل السياسية، في حين ان يعقد اجتماعات هادفة الى التحاور في ما يخص ملف تشكيل الحكومة الاخيرة في هذا العهد.

وفي اخبار متداولة أنّ لقاءً جمع ظهر اليوم رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في مركز تكتل “لبنان القوي” في سنتر طيّار في سن الفيل.

وتشير المعلومات الى أنّ اللقاء، الذي استمرّ حوالى الساعة وتبعه لقاء لدقائق بين ابراهيم وصفا، تطرّق الى الملف الحكومي والمساعي الهادفة الى تشكيل حكومة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

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