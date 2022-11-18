لقاء سري بين بري وباسيل... ماذا دار بينهما؟

بعدما أثار تسريب صوتي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بلبلة في الإعلام بعد كلامه عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، كشفت ”الجديد” عن لقاء جمع بينهما في عين التينة.
وكتبت راوند بو ضرغم عبر موقع “الجديد”:
”ما يقارب الساعة والنصف، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عين التينة، قبل يوم من توجه الأخير الى باريس، طالبا فتح صفحة جديدة في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.
تنسيق الموعد
نسق باسيل الموعد مع كريمة الرئيس بري، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري، وذلك أثناء زيارته الى الدوحة الاسبوع الماضي، فاستجاب الرئيس بري كالعادة منفتحا على الحوار.
”تفاصيل اللقاء”
وفق معلومات خاصة بالجديد، بدأ باسيل بعرض تفاصيل ما جرى في اللقاء بينه وبين الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وأخبره أنهما لم يتفقا رئاسيا بسبب دعم نصرالله لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
”عرض باسيل”
هذا وتضيف معلومات الجديد أن باسيل عرض على بري الاتفاق على اسم شخصية مارونية وإيصالها الى قصر بعبدا، وتعهد باسيل أن يأتي لها بدعم بكركي وأن يحصل على غطاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبذلك يكون المرشح الرئاسي وفق باسيل قد نال الغطاء اللازم منه ومن بري والبطريرك الماروني، ليعرض بعدها على باقي الفرقاء السياسيين من اجل انتخابه.
يعتقد باسيل انه عندما يرى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله أن حليفيه متفقان، ويتيقّن أنه غير قادر بأن يأتي بفرنجية رئيسا، عندها يتبنى حزب الله المرشح الذي يختاراه (اي باسيل وبري).
بري: اذهب إلى السيد
تلقى باسيل نصيحة من الرئيس بري مفادها أن يذهب الى حليفه الوحيد حسن نصرالله، وأن يتفق معه على الرئاسة لأنه المسؤول في هذا الملف، وأن يعود اليه بعدها ليطلعه على جواب حزب الله، وهو بدوره سيوافق على ما يتفقا عليه.
باسيل هاجم بري من باريس
الا أن حين لم يصل باسيل الى مبتغاه الرئاسي، غادر عين التينة متوجها في اليوم التالي الى باريس، وسرب بعدها كلاما يهاجم خلاله الرئيس بري، الذي كان يحاول قبل يومين فقط أن يعقد صفقة رئاسية معه في الخفاء، ويتظاهر بطلب الاصلاح الحقيقي في العلن.