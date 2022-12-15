لقاء سيدة الجبل: الاعتداء الخطير على "اليونيفيل" برسم "حزب الله"

إستنكر “لقاء سيدة الجبل” أشدّ الاستنكار الاعتداء المسلّح، مساء أمس الأربعاء ضدّ قوات حفظ السلام في جنوب لبنان “يونيفيل”.

اللقاء أشار إلى أنّ “الاعتداءات المتكررة على “اليونيفيل” وأخطرها الاعتداء الأخير، هي برسم “حزب الله” الذي وبعدما حقّق مصالح إسرائيل الإقتصادية والأمنية، عقب رعايته اتفاق ترسيم الحدود معها، جعل القوات الدولية هدفًا له بوصفها ورقة أمنية يستخدمها مع إيران للضغط على الدول الغربية في ظل انسداد الأفق السياسي في كلّ من إيران ولبنان”.

اللقاء طالب الجيش اللبناني بإصدار بيان شديد الوضوح عبر مديرية التوجيه يوضح فيه بدقّة ما حصل جنوبًا.

كان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، قد أعلن أنّ جنديّ حفظ سلام، قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية وقريبًا من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

تيننتي تقدّم بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندي حفظ السلام الذين لقي حتفه، متمنيًا الشفاء التام والعاجل للمصابين.

كما قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أن أفكاره مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث.

تابع: “حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط”.