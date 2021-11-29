لقاء سيدة الجبل: “حزب الله” هو الحاكم الفعلي بتغطية من “التيار”

أكد “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً أن “أوضح وجوه الاحتلال الإيراني جاء على لسان النائب محمد رعد، وهي المرة الثانية خلال أسبوع ومن جبشيت، إذ أكد رفضه مبدأ حكم الأكثرية البرلمانية في لبنان، ناسفاً مسبقاً العملية الديموقراطية التي تعقد عليها الأحزاب والرأي العام والإعلام والدول الخارجية آمالاً غير مسبوقة، علماً أنه مطعونٌ بشرعيتها وطبيعتها الديموقراطية في ظل تحول “حزب الله” إلى الحاكم الفعلي بدلاً من الدستور وقرارات الشرعية الدولية، بتغطية من التيار الوطني الحر.

ولفت اللقاء في بيان الى ان “حزب الله يخوض معركة مكشوفة مع القضاء اللبناني، مما يؤدي إلى عرقلة العدالة وشلّ مجلس الوزراء”.

واعتبر ان “ما حصل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان يعكس صورة انهيار الحياة الديموقراطية، وذلك بسبب تدخّل قوى الأمر الواقع. إن تاريخ الممارسة الانتخابية في النقابات عمرها من عمر الجمهورية وما حصل بالأمس ينسف هذه الممارسة ويقوّض تباعاً أساساً من أسس الكيان”.