لقاء سيدة الجبل: على برّي لجم حملات التخوين

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً الكترونياً وفي حضور : احمد فتفت، احمد عيّاش، احمد ظاظا، امين بشير، انطوان اندراوس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، إدمون رباط، إيلي كيرللس، ايلي قصيفي، بسام خوري، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج كلاس، جورج سلوان، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عطالله وهبي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، كورين أبي نادر، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبي، مياد حيدر، ميسم نويري، نادرة فواز، نورما رزق، نبيل مملوك، نبيل يزبك.

وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن “الجيش اللبناني هو جيش الوطن وهو ملتزم بالقرار السياسي. إنما لا يمكن حماية لبنان في ظلّ وجود سلاح خارج عن سلطة الدولة. واليوم، بعد اتفاقات وقف الاعتداءات وانتشار الجيش في الجنوب، سقطت كل المبرّرات للاحتفاظ بالسلاح أو لإقامة منشآت عسكرية تحت إمرة ايرانية واضحة بحيث يبقى مصير لبنان ورقة بيد ايران لتفاوض بها خارج الشرعية اللبنانية”.

وتابع البيان: “المجد والخلود لشهداء الجيش الذين سقطوا من أجل الوطن وليس خدمة لمشاريع خارجية، وأصدق التعازي لذويهم ورفاقهم وقيادة الجيش”.

ورأى المجتمعون أنّه من “حق الرئيس نبيه برّي الاعتراض على “التنمّر” الذي يصدر عن بعض الاشخاص بحق طائفة موسِّسة للكيان اللبناني، ومن حقّنا بالمقابل على دولة الرئيس، أن يتدخّل من أجل لجم حملة التخوين التي تطال كل من طالب، وفقا للدستور، ببسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني – وهو شأنٌ لا يتطلّب حوارًا إضافيًا بل الذهاب إلى التنفيذ”.