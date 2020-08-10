لقاء سيدة الجبل: لا حل الا بانتخابات رئاسية مبكرة ولجنة تحقيق دولية

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طلب “لقاء سيدة الجبل”، اثر اجتماعه الدوري الكترونيا، من النواب المستقيلين والباقين في مقاعدهم توقيع عريضة نيابية لتقديمها لدى مجلس الأمن والمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات الانفجار المدمر الذي ضرب مدينة بيروت إنطلاقا من المرفأ في 4 آب 2020”.

ورأى في بيان أن “لا حل إلا بانتخابات رئاسية مبكرة خصوصا بعد تصريح الرئيس ميشال عون عن ارتياحه لفك عزلة الدولة اللبنانية بعد تدمير بيروت ومأساة اللبنانيين”.