لقاء سيدة الجبل: لا يجوز أن يخسر لبنان الآن صداقاته الدولية

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً، وأكد في بيان انه “ينظر بعين الأمل إلى البيان الصادر عن اجتماع الدول الخمس في الدوحة الإثنين الماضي، والذي أكّد مرّة إضافية بعد بيان 21 أيلول 2022 الفرنسي – السعودي الأميركي المشترك على ضرورة تنفيذ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، وكذلك القرارات الصادرة عن الشرعية العربية.

يؤكّد بيان اللجنة الخماسية على أنّ الحوار بالصيغ المروّج لها من قبل الثنائي أمل-حزب الله هو بحكم الميت ولزوم ما لا يلزم، لأن الحوار الوطني انتهى في العام 1989 مع إتفاق الطائف، بينما الحوار الوحيد المرتجى يقع تحت سقف الإتفاق”.

وأكد لقاء سيدة الجبل “أن وجود اعتراضات أو تحفّظات محقّة على نقاط وردت في خطاب السفيرة الفرنسية آن غريو أو في بيان البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان، لا يجب أن يدفعا إلى خسارة صداقة فرنسا والبرلمان الأوروبي معاً، خصوصاً أن صداقات لبنان الدولية آخذة في التقلّص على مائدة المصالح الدولية الكبرى، ولذلك لا يجوز أبداً أن يخسر لبنان الآن صداقاته الدولية القليلة الباقية، وهو الرازح تحت الإحتلال الإيراني اليوم كما كانت أوروبا تحت الاحتلال النازي وتحررت بفضل مقاومتها”.