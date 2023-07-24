الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء سيدة الجبل: لا يجوز أن يخسر لبنان الآن صداقاته الدولية

منذ 17 ثانية
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل- ارشيفية

A A A
طباعة المقال

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً، وأكد في بيان انه “ينظر بعين الأمل إلى البيان الصادر عن اجتماع الدول الخمس في الدوحة الإثنين الماضي، والذي أكّد مرّة إضافية بعد بيان 21 أيلول 2022 الفرنسي – السعودي الأميركي المشترك على ضرورة تنفيذ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، وكذلك القرارات الصادرة عن الشرعية العربية.

يؤكّد بيان اللجنة الخماسية على أنّ الحوار بالصيغ المروّج لها من قبل الثنائي أمل-حزب الله هو بحكم الميت ولزوم ما لا يلزم، لأن الحوار الوطني انتهى في العام 1989 مع إتفاق الطائف، بينما الحوار الوحيد المرتجى يقع تحت سقف الإتفاق”.

وأكد لقاء سيدة الجبل “أن وجود اعتراضات أو تحفّظات محقّة على نقاط وردت في خطاب السفيرة الفرنسية آن غريو أو في بيان البرلمان الأوروبي الخاص بلبنان، لا يجب أن يدفعا إلى خسارة صداقة فرنسا والبرلمان الأوروبي معاً، خصوصاً أن صداقات لبنان الدولية آخذة في التقلّص على مائدة المصالح الدولية الكبرى، ولذلك لا يجوز أبداً أن يخسر لبنان الآن صداقاته الدولية القليلة الباقية، وهو الرازح تحت الإحتلال الإيراني اليوم كما كانت أوروبا تحت الاحتلال النازي وتحررت بفضل مقاومتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    موظف مصرف يُشهر سلاحاً ضد عميل والأخير يستقدم دعماً
    مصرف لبنان
    تطورات مصيرية هذا الاسبوع... حلول ام كوارث
    مدرسة - تعبيرية
    قنبلة داخل مهنيّة!

    الأكثر قراءة

    الطفلة المغدورة "لين طالب"
    فيديو صادم.. التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة بحق الطفلة "لين طالب"!
    الشيف الشهير بوراك أوزدمي
    بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل
    الذرة- تعبيرية
    للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة