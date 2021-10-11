الأثنين 5 ربيع الأول 1443 ﻫ - 11 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء سيدة الجبل: لتشكيل مقاومة وطنية ديمقراطية شاملة في وجه الاحتلال الإيراني

منذ ساعة واحدة
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل- ارشيفية

A A A
طباعة المقال

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة السيدات والسادة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جان قلام، جورج كلاس، جوزف كرم، حُسن عبود، خليل طوبيا، رالف غضبان، رودريك نوفل، ربى كبارة، سناء الجاك، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، فارس سعيد، فضيل حمود، فتحي اليافي، فادي أنطوان كرم، لينا التنّير، ماريو زكور، ماجدة الحاج، ماجد كرم، نبيل يزبك، نورما رزق، نيللي قنديل، وعطالله وهبة وأصدر البيان التالي :

أمام لحظة تختلط فيها أدوار دول كبرى بأخرى إقليمية ذات شهيات توسعية على حساب دول عدة منها لبنان، يستغرب “لقاء سيدة الجبل” إنجراف قوى وأحزاب وراء أوهام الإنتخابات النيابية المُزمعة والمشكوك بطبيعتها الديموقراطية ووظيفتها السياسية والوطنية، إذ تحصل تحت الإحتلال الإيراني، والذي ظهر بأوضح صوره خلال زيارة الوزير حسين أميرعبد اللهيان إلى لبنان.

إن هذه الإنتخابات المُزمعة هي محل سؤال سياسي وقانوني ووطني في ظل بقاء لبنان تحت الإحتلال الإيراني ومعزولاً عن محيطه العربي، وممنوعاً من تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، 1680، 1701 التي تضمن استقلال الجمهورية وسيادة مؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية على سائر الأراضي اللبنانية.

لقد كان من أدبيّاتنا دائما، ولا يزال، احترام المهل الدستورية والانتخابات منها، بيد ان الواقع اللبناني تحت الاحتلال يفرض على القوى السياسية إدراج أي خطوة وأي قرار تتخذه في سياق تشكيل مقاومة وطنية ديمقراطية شاملة في وجه الإحتلال.

ان العمل السياسي للقاء سيدة الجبل كان وسيبقى، على الدوام، واضعاً سيادة الدولة اللبنانية وحريّة اللبنانيين في رأس الأولويات. ولا تراجع.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة التغيير إيلي محفوض
    إيلي محفوض: زعيم ميليشيا حزب الله رفض التحقيق الدولي ولا يأمن للتحقيق اللبناني
    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    متى يبدأ تسجيل الآليات والمركبات؟!
    ألواح الطاقة الشمسية
    هل تحتاج ألواح الطاقة الشمسية إلى رخصة من وزارة الداخلية؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انابيب الغاز
    مفاجأة مدوية حول شحنة الغاز التي ستصل إلى لبنان قريباً!
    إليسا
    إليسا تنفعل على المسرح: ما بدّي وقّف إلبس “ديكولتيه” لأنّو في حزب عم يحكمنا
    بالفيديو: انتحر من الطابق التاسع.. وفزّ حياً