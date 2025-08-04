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لقاء سيدة الجبل: لعدم تحويل يوم تفجير المرفأ إلى مناسبة للإستثمار الاعلامي والسياسي

منذ 42 دقيقة
لقاء سيدة الجبل

لقاء سيدة الجبل

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عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون البيان الآتي:

أولا- تحوّلت مأساة “4 آب”، يوم تفجير مرفأ بيروت، إلى مجرد ذكرى أو مناسبة للإستثمار الاعلامي والسياسي والانتخابي، ولم يقدّم أحد حتى الآن أجوبة مقنعة تكشف حقيقة ما حصل من أجل إنزال أشد العقوبات بالمجرمين على الصعد كافة.

ثانيا- ينتظر “اللقاء” من الحكومة مجتمعة تحويل بند “بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية” إلى قرار سياسي يرتقي إلى المستوى الوطني، يقترن ببرنامج زمني للتنفيذ دون إبطاء.

إن مستقبل لبنان واستقراره مرهونان بسلوك السلطة السياسية في ظل ظروفٍ مؤاتية وطنيا وعربيا ودوليا.

لقد عزل “حزب الله” ذاته عن سائر اللبنانيين بإرادته وبكامل وعيه، إذ اصبح وحيدا بعد أن تركه أقرب المقربين وبعد ان تكونت قناعة وطنية عابرة للطوائف بأن بقاء سلاحه يمنع ليس فقط قيام الدولة في لبنان انما يمنع الحياة والازدهار عن كل اللبنانيين بدون تفرقة.

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