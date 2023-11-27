"لقاء سيدة الجبل" للنواب: لجلسة نقاش تطرح شرعية بقاء "الحزب" وسلاحه خارج الدستور

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري حضورياً وإلكترونياً بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، إيصال صالح، أحمد ظاظا، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، جورج سلوان، جولي دكاش، حبيب خوري، حُسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، رالف غضبان، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سناء الجاك، سيرج بوغاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عطالله وهبة، عبد الحميد عجم، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، لينا تنّير، ليندا المصري، ماجد كرم، مأمون ملك، ميّاد حيدر، نورما رزق، نيللي قنديل ونبيل يزبك، وأصدر نداء، اعتبر فيه أن “حزب الله” يمارس بوقاحة غير مسبوقة سياسة الشيء ونقيضه. فهو مشارك في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومساهم في الوقت ذاته بتغييبها واختصار عملها كساعي بريد بين المبعوثين الخارجيين والضاحية الجنوبية أي مركز القرار. أعلن أمام اللبنايين بأنه دخل الحرب في سوريا في 2012 لمحاربة ما سماه الارهاب السنيّ ويتعاون معه بكل أشكاله في لبنان”.

ولفت “اللقاء” الى أن “حزب الله، يدعي دعمه لوثيقة الوفاق الوطني وللدستور اللبناني ويضع نفسه فوق القانون وفوق الدستور، ويتغنى بشراكته مع الجيش اللبناني ويلغي وظيفته كضامن للحدود اللبنانية ولأمن اللبنانيين. ووقّع على القرار 1701 في العام 2006 كونه مشاركا في الحكومة آنذاك، واستبدله بـقواعد الاشتباك بالتفاهم مع العدو الاسرائيلي، ويدعي بأنه حزب لبناني منتخب في المجالس الاختيارية والبلدية والنيابية ومشارك في الوزارات، بينما في الحقيقة يشكل الذراع العسكري لاحتلال ايران للبنان. ويعلن نائب أمينه العام منذ أيام وبكل تبجّح: “قررنا أن نساند غزة من خلال جبهة الجنوب”. فبأي حق، سوى الاحتلال، يتجاهل “حزب الله” الجيش اللبناني وكل السلطات اللبنانية واتفاقاتها الدولية ويعرّض الشعب اللبناني ولبنان للموت والدمار؟”.

وطالب “اللقاء”، “أمام هذا التناقض الواضح، نواب الأمة، بعقد جلسة نقاش علنية تطرح بوضوح شرعية وجدوى بقاء الحزب وسلاحه خارج الطائف والدستور والقرارات الدولية 1559، 1680 و1701″، ووضعهم “أمام مسؤولية وطنية تتمثل بضرورة حماية لبنان من خطر الاحتلال الإيراني الذي يقوّض سيادته علنًا ويهدّد وحدته وكيانه”، واعتبر ان “حماية لبنان ليست فقط من اعتداء اسرائيل عليه، انما أيضا من خلال سحب الذرائع التي تستخدمها اسرائيل لضرب لبنان”، وتوجه الى اللبنانيين قائلا: “نحن أمام لحظة وطنية خطيرة، لان لبنان مهدد أما بالحرب الاسرائيلية أو بالتفاهم الايراني -الاسرائيلي على استقلاله. لبنان مهدد بان يتحول هذا الحزب الى حزب حاكم يكرس احتلال ايران للبنان بمسعى اسرائيلي – ايراني وموافقة دولية”.

وقدر “اللقاء”، “جهود نواب المعارضة الذين يعلنون تمسكهم بالشرعيات الوطنية والعربية والدولية”، معتبرا انهم “مسؤولون امام الله والتاريخ في مساءلة علنية داخل مجلس النواب وأمام دوائر القرار العربية والدولية حول سلاح “حزب الله” ومستقبل الجمهورية اللبنانية والجيش اللبناني”، وطالبهم بـ”إبلاغ اللبنانيين ماهية وظيفة الوزير حسين امير عبداللهيان ودوره داخل الجمهورية اللبنانية”.