الأثنين 9 شعبان 1445 ﻫ - 19 فبراير 2024 |
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لقاء "سيدة الجبل" يطالب بكشف التسوية التي يناقشها هوكشتاين مع حزب الله

منذ دقيقتين
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين

المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين (رويترز)

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عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي في مقره في الأشرفية، حضوريا والكترونيا، وأشار المجتمعون في بيان إلى ان “لقاء سيدة الجبل يطلق نداءه الرابع لسنة 2024.

ويطالب اللقاء القوى السياسيّة بالعمل على اخراج لبنان من أزمته الاقتصاديّة التي دخلت كل بيت على مساحة الوطن، وفي هذا الاطار يؤيّد المجتمعون قراءة خبراء اقتصاديين أعضاء في اللقاء الذين ربطوا الحلّ الاقتصادي باستعادة الاستقلال وتحرير القرار الوطني.

ويطالب اللقاء نواب الامّة بالتمسك بالتنفيذ الحرفي للقرارات 1701-1559-1680 ويدعوهم للتوجه إلى عواصم العالم للتأكيد على ان الجمهورية اللبنانية هي الجهة المفاوضة الوحيدة.

كما يطالب المجتمعون نواب الامّة بالعمل على كشف مضمون التسوية التي يناقشها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مع حزب الله، للتأكيد على ان لا يكون لبنان ضحيّة للتفاهمات الإقليمية الكبرى.

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