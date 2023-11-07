الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
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"لقاء سيدة الجبل" ينتقد "حملة التخوين" بحقّ إعلاميّين ونخب سياسية

منذ 23 ثانية
لقاء سيدة الجبل - أرشيفية

لقاء سيدة الجبل - أرشيفية

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لفت لقاء “سيدة الجبل”، في بيان، إلى أن “إعلاميين ونخبًا سياسية واجتماعية يتعرضون لحملة تخوين مقيتة يقوم بها الجيش الإلكتروني لـ”حزب الله”، حيث تساق بحق كل صاحب رأي مختلف تهمة العمالة لإسرائيل”.

أضاف: “يعتبر “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” ولقاء “سيدة الجبل”، أن هذه الحملة، هي تهديد بالقتل يوجه إلى كل من تستهدفه، وننبه “حزب الله” إلى أنه يتحمل مسؤولية هدر دم المعارضين لسياساته، ونحمّله المسؤولية عن أي أذى قد يطال أصحاب الرأي، كذلك ندعو القضاء للتحرك السريع لمحاسبة المشاركين في هذه الحملة، ومن يوجههم لتنفيذها، ومن آخر الذين تعرّضوا لهذه الحملة هم الاعلاميّون: ليال الاختيار، ديما صادق ونديم قطيش”.

وختم البيان: “إن لبنان هو الوجه المضيء للحرية، ولن تفلح هذه الممارسات الشائنة، في تغيير هويته، وضرب القيم التي عليها تأسس. نؤكد على التضامن الكامل مع المستهدفين بحملات التخوين، فهم ومن يشبههم يمثلون صورة لبنان، العصي على نزعات الاستبداد والتطرف”.

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