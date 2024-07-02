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لقاء في السراي الحكومي لبحث موضوع الرواتب والأجور

منذ ساعة واحدة
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي وخصص الاجتماع للبحث في موضوع الرواتب والأجور.

وكان رئيس الحكومة استقبل الرئيس ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة.

كما استقبل سفير المملكة العربية السعودي وليد بخاري وبحث معه المستجدات الراهنة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل رئيس الحكومة وزير الاتصالات جوني القرم وبحث معه أوضاع الوزارة.

وأشار الوزير قرم بعد اللقاء الى زيارته الناجحة للصين، والاجتماع الذي عقده مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي(سيدكا) التي أعلنت بتخصيص نحو40 مليون دولار كمساعدات ل‍لبنان، واتفقت مع دولة الرئيس ميقاتي بأننا سنحدد، بالتعاون مع مجلس الإنماء والاعمار موعدا، وسنقدم

مشروعا ستعده مؤسسة ” اوجيرو” للحصول على هذه المساعدات.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد وعرض معه الأوضاع العامة.

كما التقى محافظ بيروت مروان عبود وبحث معه شؤونا تتعلق بأوضاع العاصمة.

وعقد الرئيس ميقاتي لقاء تشاوريا ضم الوزراء السادة: نجلا رياشي، هنري خوري، جورج كلاس، أمين سلام وجورج بوشكيان.

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