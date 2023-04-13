لقاء للبحث في إعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي"

زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس ونظيره العراقي أحمد محمد المُبرقع، رئيسي مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ورافقهما من الجانب العراقي القائم بالأعمال العراقي أمين النصراوي، مدير مكتب الوزير صفاء عليواي، مدير المراسم في السفارة مدين كلش، ومن الجانب اللبناني رئيس دائرة العلاقات العام والاعلام حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر. وذلك في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير العراقي للبنان بدعوة من كلاس حيث وصل أمس عصراً ويغادر ظهر السبت.

واستهل الوزيران زيارتهما بلقاء ميقاتي، حيث تم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق في مجاليّ الشباب والرياضة، وأكد المُبرقع أن “العراق سيدعم لبنان في استضافة “بيروت عاصمة الشباب العربي” بكل الطُرق المتاحة، وسيكون مشاركاً بكثافة في مختلف الأنشطة”.

إثر اللقاء، قال المبرقع: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي ونقلنا اليه تحيات أخيه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتطرقنا الى مجمل القضايا بين البلدين، وأيضاً لما يتعلق بإعلان “بيروت عاصمة الشباب العربي” ودعم العراق لهذا الموضوع المهم الذي يعطي رسالة بأن شباب لبنان ما زالوا حاضرين في ضمير الأمة العربية وفي ضمير الشعب العراقي خصوصاً”.

ثم انتقل الوزيران الى عين التينة للقاء الرئيس بري، حيث تم البحث في سبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات، لا سيما على المستويين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي.

إثر اللقاء قال المبرقع: “تشرفنا بلقاء الرئيس بري وكان مميزا جداً، تناولنا فيه مجمل القضايا بين البلدين الشقيقين وركزنا في الحديث على دعم العراق لشقيقه العزيز لبنان في ما يتعلق ببرنامج “بيروت عاصمة الشباب العربي”، وإن شاءالله سيكون العراق أحد أهم الداعمين لهذا البرنامج والمساهمين والمشاركين فيه”.

وأضاف: “نقلنا للرئيس بري تحيات القادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإن شاءالله كان هناك إتفاق على تعزيز هذا الموضوع في القابل من الأيام”.

وكان الوزير العراقي زار كلاس في وزارة الشباب والرياضة، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت محمد عويدات وشرارة وعمر ومستشاريّ الوزير ابراهيم الشويري ورجا لبكي، وبحثا في آليات الدعم العراقي لاستضافة لبنان للحدث العربي وتسلّم درعاً من كلاّس.

كما كان نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، أقام إفطارا على شرف الوزير العراقي والوفد المرافق في حضور الوزير كلاّس وأركان الوزارة.