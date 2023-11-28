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"لقاء مثمر" بين العلولا ولودريان: فرنسا والسعودية تعملان من أجل استقرار لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2023 7:00 مساءً
المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا

المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا

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كشف السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن “لقاء مثمر” في الرياض بين المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي حول لبنان جان إيف لو دريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.

وأضاف بويّ: “فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان جنبًا إلى جنب من أجل استقرار وأمان لبنان، وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية”.

يأتي ذلك في وقت من المرتقب أن يصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، في جولة جديدة يجري خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين، في محاولة لتحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية، في ظلّ التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تعصف بلبنان والمنطقة.

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