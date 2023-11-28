"لقاء مثمر" بين العلولا ولودريان: فرنسا والسعودية تعملان من أجل استقرار لبنان

كشف السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن “لقاء مثمر” في الرياض بين المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي حول لبنان جان إيف لو دريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.

وأضاف بويّ: “فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان جنبًا إلى جنب من أجل استقرار وأمان لبنان، وضمان سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية”.

لقاء مثمر في الرياض بين السيد جان إيف لودريان، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية للبنان ومعالي الاستاذ نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي. فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان معًا يدًا بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه، ولإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أسرع… pic.twitter.com/b8p5yuRUMe — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) November 28, 2023

يأتي ذلك في وقت من المرتقب أن يصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، في جولة جديدة يجري خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين، في محاولة لتحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية، في ظلّ التطورات الأمنية والاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تعصف بلبنان والمنطقة.