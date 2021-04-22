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لقاء مطول بين معوض والسفير السعودي.. وهذا ما تم بحثه

22 - أبريل - 2021
السفير السعودي والنائب المستقيل ميشال معوض

السفير السعودي والنائب المستقيل ميشال معوض

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أعلن النائب المستقيل ميشال معوض أنه أجرى لقاءً مطوّلاً مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تناولا فيه سلسلة الأزمات اللبنانية والتطورات من حولنا والحلول الممكنة، كما أهمية دعم اللبناني للصمود في أرضه ووطنه من خلال مشاريع هادفة.

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