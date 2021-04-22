لقاء مطول بين معوض والسفير السعودي.. وهذا ما تم بحثه

أعلن النائب المستقيل ميشال معوض أنه أجرى لقاءً مطوّلاً مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تناولا فيه سلسلة الأزمات اللبنانية والتطورات من حولنا والحلول الممكنة، كما أهمية دعم اللبناني للصمود في أرضه ووطنه من خلال مشاريع هادفة.

أجريت لقاءً مطوّلاً مع السفير السعودي في #لبنان @bukhariwaleeed تناولنا فيه سلسلة الأزمات اللبنانية والتطورات من حولنا والحلول الممكنة، كما أهمية دعم الانسان اللبناني للصمود في أرضه ووطنه من خلال مشاريع هادفة. pic.twitter.com/YO5dMuZurj — Michel Moawad (@michelmoawad) April 22, 2021