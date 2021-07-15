لقاء نيابي مع مجموعة الدعم الدولية لعرض القوانين الاصلاحية المُقرّة

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، ظهر اليوم في مجلس النواب، سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة نجاة رشدي وممثل عن البنك الدولي ستيفان ماسينغ.

وردا على سؤال، اوضح جابر ان “الوفد يمثل مجموعة التنسيق الدولية التي تسعى من اجل النهوض واعادة الاعمار بعد انفجار مرفأ بيروت”.

وأشار الى ان اللقاء تمحور “حول القوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب، لا سيما قانون الشراء العام. وأثنى الوفد على الجهود التي بذلها رئيس اللجنة الفرعية والاعضاء التي درست المشروع قبل إحالته الى الهيئة العامة والذي اعطى اشارة ايجابية باتجاه اصدار قوانين اصلاحية مطلوبة”.

وقال: “يتابع الوفد مسار بعض القوانين الاخرى المطلوبة كقانون استقلالية القضاء وقانون المنافسة وايضا قانون التعثر المالي وهي قوانين يأمل الوفد اقرارها”، مشيرا الى ان “مجموعة التنسيق الدولية تسعى للعمل مع المعنيين من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص ومجتمع مدني لتحقيق خطة الاصلاح واعادة الاعمار والنهوض على ان تعقد اجتماعا موسعا في 27 الحالي يضم جميع المعنيين بملفات الاصلاح واعادة الاعمار”.