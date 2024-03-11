لقاء هام بين حاكم مصرف لبنان ووفد الخازنة الأمريكية.. كيف كانت الأجواء؟

أفادت معطيات لموقع الـ”mtv” بأن “لقاءين حصلا بين وفد الخزانة الاميركية وحاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري، الاول اجتماع رسمي، والثاني على مأدبة عشاء اقامها منصوري للوفد الاميركي في منزله”.

فيما اتسمت الأجواء بحسب المعطيات بـ”الايجابية التي تعكس اشادة واشنطن بالاجراءات التي يقوم بها المركزي في لبنان، لجهة مسار التحويلات المالية، حيث يلتزم بالأطر الدولية بشكل كامل”.

وبحسب المعلومات فإن “الوفد طرح موضوع تمويل حماس عبر تحويلات تجري في المنطقة، ولم يكن القصد لبنان تحديدا، خصوصاً أن لبنان لا يعتمد نظام التحويلات المالية الى فلسطين من الأساس”.

وعبّر الوفد الأميركي عن أهمية الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي، بينما سيكون أيّ تحويل مالي مشبوه من خارج “السيستم” معرضاً للملاحقات القانونية والعقوبات.

وأضافت معلومات أخرى لموقع الـ”mtv” بأن “أجواء اللقاءات بين الوفد الاميركي والنواب لم تكن هي ذاتها، التي طغت عليها الحسابات والطروحات السياسية”.