لقاح الإنفلونزا وصل إلى لبنان.. وهذا سعره

أشارت رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية في وزارة الصحة، الدكتورة مادونا مطر، إلى أنّ لقاح الإنفلونزا أو ما يُعرَف أيضاً بـ”لقاح الـGrippe” وصل إلى لبنان.

وشدّدت في حديث لـ”صوت لبنان”، على وجوب أخذه خصوصاً فئة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

أمّا في ما يتعلّق بالأسعار، فلفتت إلى أنّ “أسعاره تتراوح بين 400 و500 ألف ليرة لبنانيّة”.

وفيما يخص انتشار الكوليرا أشارت، إلى أنّ الوضع خطير ومن الممكن أن ينتشر الكوليرا وعلى الجميع الانتباه، لافتةً إلى أنّ “الكوليرا جرثومة تنتقل إلينا من المياه الملوّثة أو من الأكل الملوّث، والأهمّ هو الإنتباه من المياه وتعقيمها”.

وأضافت في حديثٍ لـ”صوت لبنان”، أنّ “هناك منصة موحّدة في وزارة الصحة تعمل على مواجهة الكوليرا بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث والصليب الأحمر”، مؤكّدةً أنّ “كل مستشفيات وزارة الصحة تستقبل المصابين في غرف مخصّصة ومجهّزة”.

وتابعت: “يجب على المواطنين الانتباه من مياه الشرب وغسل الأيدي، فالكوليرا تنتقل عبر تناول الأطعمة وتؤدّي إلى الإسهال”، كما شدّدت على “وجوب شرب تلامذة المدارس المياه النظيفة، وعلى المدارس الرسمية والخاصة متابعة إرشادات وزارة الصحة والتنسيق مع وزارتي التربية والصحة”.