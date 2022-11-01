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لقاح الـ"كوليرا" في سجني زحلة

منذ 11 دقيقة
سجن زحلة

سجن زحلة

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أعلن المكتب الإقليمي للصليب الأحمر في زحلة أنّه سيُباشر بتقديم جرعات لقاح “الكوليرا” لنزلاء سجني زحلة للرجال والنساء الجمعة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس.

وكان أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، وصول الدفعة الاولى من لقاح الكوليرا إلى لبنان مقدمة من شركة سانوفي وبدعم من الحكومة الفرنسية، مشيراً إلى أنّ “للقاح دور أساسي في الحد من انتشار الكوليرا”، وذلك في مؤتمر صحفي بمشاركة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.

بدورها، أشارت غريو إلى أنّه “تمّ تقديم 13 ألف و440 جرعة لقاح لوباء الكوليرا، وسيتم توزيعها بحسب الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية”.

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