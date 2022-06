لقاح كورونا في لبنان.. الجرعة بـ5.25 دولار؟

في تغريدة على حسابه على “تويتر”، نشر مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض رسماً بيانياً لسعر لقاح أوكسفورد- أسترازينكا.

ويظهر الرسم بحسب تغريدة أبيض أنّ سعر الجرعة الواحدة من هذا اللقاح يبلغ 5.25 دولار في الشرق الأوسط. ويقول أبيض: “هذا هو الثمن الذي سيدفعه لبنان، أو أي كيان خاص يخطط لشراء اللقاح تحت مظلة وزارة الصحة العامة”. وهذا يعني أنّ سعر الجرعة الواحدة من اللقاح يبلغ- وفقاً لسعر صرف السوق الموازية اليوم السبت- نحو 50 ألف ليرة لبنانية. يُذكر أنّه يتعين على الراغب بالحصول على هذا اللقاح الحصول على جرعتيْن.

According to the below interesting graph from @NPRGoatsandSoda, the price per one dose of the Oxford-Astrazenica is $5.25 in the Middle East. This is the price that will be charged to Lebanon, or any private entity that plans to buy the vaccine under the umbrella of @mophleb. pic.twitter.com/kGAfjbJu4U

— Firass Abiad (@firassabiad) February 26, 2021