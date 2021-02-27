الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاح كورونا في لبنان.. الجرعة بـ5.25 دولار؟

27 - فبراير - 2021
فراس ابيض

فراس ابيض

A A A
طباعة المقال

في تغريدة على حسابه على “تويتر”، نشر مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس أبيض رسماً بيانياً لسعر لقاح أوكسفورد- أسترازينكا.

ويظهر الرسم بحسب تغريدة أبيض أنّ سعر الجرعة الواحدة من هذا اللقاح يبلغ 5.25 دولار في الشرق الأوسط. ويقول أبيض: “هذا هو الثمن الذي سيدفعه لبنان، أو أي كيان خاص يخطط لشراء اللقاح تحت مظلة وزارة الصحة العامة”. وهذا يعني أنّ سعر الجرعة الواحدة من اللقاح يبلغ- وفقاً لسعر صرف السوق الموازية اليوم السبت- نحو 50 ألف ليرة لبنانية. يُذكر أنّه يتعين على الراغب بالحصول على هذا اللقاح الحصول على جرعتيْن.

    المزيد من أخبار لبنان

    النقيب ملحم خلف
    فنج وخلف: إعادة هيئة إدارة الكوارث وتفعيلها ضرورة قصوى
    السراي الحكومي
    زيادة الإنتاج الوطني.. اجتماعان مهمّان في السراي
    وزير الأشغال علي حمية
    حميه أعطى توجيهاته بتفريغ السفن وإخراج البضائع من المرافئ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟