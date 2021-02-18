لقاح SPUTNIK V قريباً.. "صُنع في لبنان"

كشف رئيس التجمع الطبي الاجتماعي البروفسور رائف رضا، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن مصنعا للادوية في منطقه الشوف يمتلك المواصفات الدولية لتصنيع اللقاح الروسي SPUTNIK V.

وفي المعلومات المتوافرة للوكالة عن المصنع، فهو حديث تأسس منذ نحو 5 سنوات ، لديه الامكانات التقنية لتصنيع اللقاحات والادوية. وقد حصل اتصال بين القيمين عليه والسفارة الروسية، حيث قدّم الاوراق اللازمة، وكان ذلك بهدف تصنيع ادوية روسية في لبنان قبل البدء بانتاج اللقاح.

وبحسب المعلومات، فان وزارتي الصناعة والصحة الروسيتين وافقتا على منح الترخيص بعدما حصل الكشف من قبل السلطات الروسية على المصنع.

وبعد انتاج روسيا لقاح SPUTNIK V ، وجه المصنع رسالة الى الجانب الروسي من خلال السفارة من اجل البحث في امكانية تصنيعه اللقاح، مع العلم ان الامر لن يتحقق غدا، بل قد يستغرق عدة اسابيع من اجل التفاوض حول التصنيع والاسعار وكافة التفاصيل ذات الصلة.

ولكن على اي حال اذا تم تصنيع اللقاح في لبنان يمكن ان يصدّر الى الدول المجاورة بالاتفاق مع المنتج الروسي.