لقمة عيش المواطن اللبناني بخطر.. إليكم التفاصيل

رأى نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أننا “سنصل الى مواقع أخطر ونحن لا ننظر فقط الى تأمين الغذاء وسلامته بل للوصول الى الغذاء”، لافتاً الى أن “المواطن يفقد قدرته الشرائية”.

واشار بحصلي في حديث تلفزيوني الى ان هناك صعوبة بتأمين الكتلة النقدية الدولارية التي تتقلص، موضحاً ان “مجموعة الدولارات ستتقلص بعد سنة من اليوم لان المواطن بات يصرف الدولار من منزله ليس للترفيه انما من اجل امور اساسية”.

وطمأن بحصلي الى ان لا اقفال للشركات، مشدداً على ان موضوع الدولار هو بيد المسؤولين.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، حيث وصل انهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وزادت مستويات الفقر بصورة غير مسبوقة وبلغت أكثر من 80% من عدد السكان.