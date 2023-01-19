لكسر الجمود.. "اللقاء الديمقراطي" نحو تعليق حضور "الجلسات الرئاسيّة"

على وقع تلويح كتلة اللقاء الديمقراطي بمقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما استمرت المراوحة القائمة، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، أشار أمين سرّ الكتلة النائب هادي أبو الحسن، إلى “أننا وقبل الدخول الى الجلسة، أعلنّا أننا ندرس الخيارات لكسر الجمود كي نخرج من هذه الدوّامة، وبالتالي اتخذنا القرار ككتلة بأن نقوم بخطوة ما، هي بمثابة الحثّ على كسر هذا الجمود”.

أبو الحسن أضاف عبر موقع mtv: “خياراتنا السياسية لن نبدّلها، ولا نتخلّى عن مرشحنا النائب ميشال معوّض في الوقت الحاضر، فنحن مع معوّض وحلفائنا ومع باقي الكتل النيابية سنتشاور للخروج من هذه المراوحة”.

إلّا أنّه تابع: “إذا كنا سنستمر على هذا المنوال قد نتخذ قراراً بتعليق المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس من أجل الضغط لإحداث خرق ما في جدار الأزمة السميك، وهذا موقف علني ومبدئي أعلنا عنه في الجلسة وهو موقف تأسيسي للمرحلة المقبلة”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا الموقف جاء بالتشاور مع حلفاء الحزب التقدمي الاشتراكي، أشار أبو الحسن الى أن “الموقف اتخذناه قبيل الجلسة وأخذ علم به كل الكتل والقوى السياسية وليكن بمثابة إطلاق دينامية جديدة لكسر الجمود. وطلبنا أن يكون هناك سلسلة استشارات مكثفة مع الجميع منذ اليوم للخروج من الأزمة المستفحلة”، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست تعطيلاً إنما حثّاً لإنهاء المأزق الذي يمرّ فيه البلد”.