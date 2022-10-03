للأسبوع الثالث.. توقّف معاملات تسجيل السيارات

تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات للأسبوع الثالث على التوالي بسبب نفاد رخص السير.

وتعلن عن إقفال دائرة التسجيل كليا لهذا الاسبوع في الدكوانة كما تتوقف اعمال التسجيل في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في المناطق، على ان تفتح الهيئة ابوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق ويستمر توقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الاسبوع.

تجرى امتحانات السوق نهار الاربعاء من هذا الأسبوع، على أن يتم اصدار بيان حول طبيعة العمل للاسابيع المقبلة في حينه.