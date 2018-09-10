للإسراع في التشكيل… قاووق: نسعى إلى حكومة وحدة وطنية بعيدًا عن الإستنسابية

سأل عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق عن خلفية تأخير تشكيل الحكومة، وهل التأخير هو متعمد أم عمل بريء؟، مشددًا على أن التأخير في تشكيل الحكومة له خلفية وأهداف سياسية تتلخص بمشروع ركب في الخارج، وفرض على اللبنانيين إقامة تحالف واصطفاف جديد لمواجهة سياسية جديدة لأهداف خارجية، والمستهدف بالدرجة الأولى ولاية رئيس الجمهورية، بينما اللبنانيون ينتظرون الحل، لأن القضايا المعيشية والحياتية والمالية باتت ضاغطة على الجميع.

ورأى أن التأخير في تشكيل الحكومة يشكل ضررًا صافيًا على جميع القوى السياسية والمواطنين اللبنانيين، وليس فيه منفعة لأحد، و”حزب الله” في موقع متقدم في متابعة المساعي لحل العقد وتسريع تشكيل الحكومة، شرط أن تكون حكومة وحدة وطنية، تعتمد معيارًا واحدًا، وليست استنسابية في المعايير.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام