للإسراع في عملية الفرز.. لجان قيد إضافية في سرايا مرجعيون

نظرا للتأخير الذي شهدته عملية فرز أصوات الناخبين، تشكلت لجان قيد إضافية في سرايا مرجعيون الحكومي للإسراع في استكمال أعمال فرز صناديق الاغتراب والموظفين ومن ثم البدء بفرز صناديق أقلام قضاء مرجعيون.

ويأتي التأخير بسبب فرز صناديق الاغتراب والموظفين في دائرة مرجعيون حاصبيا في السرايا.

ويتواصل فرز الأصوات في مراكز الاقتراع ويتوقع أن يستمر ذلك مع ساعات صباح اليوم.

من جهتها، قالت الهيئة الرسمية للإشراف على الانتخابات في لبنان، إنها سجلت مخالفات ناجمة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نسبة التصويت أولية وهي نسبة متدنية، ومن المفترض أن تعلن النسبة النهائية لاحقا.