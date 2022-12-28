للاحتفال بأمان خلال ليلة رأس السنة... إليكم هذه الإرشادات

أصدر الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة، على الشكل الآتي:

خلال فترة الإحتفال بليلة رأس السنة، يزداد خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة خلال قيادة السيارة والافراط في احتساء الكحول، كما ويمكن التعرض للإصابة بفيروس كورونا ومرض الكوليرا بسبب عدم التقيد بإجراءات الحماية والوقاية، لذا يقدم الصليب الأحمر اللبناني إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:

أولاً، تفادياً لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:

– تجنّب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.

– شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.

– عدم الإفراط في شرب الكحول.

– الحفاظ على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي من البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:

– الجلوس والراحة.

– طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140.

– لحين وصول المسعفين، يُستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.

ثانياً، تفادياً لخطر حوادث السير ينصح بما يلي:

– يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.

– عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.

– عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

– عدم استعمال الخليوي عند القيادة.

– وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.

– التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.

– احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرقات، وجهة السير…

– احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.

– وجود مطفأة حريق.

– وجود علبة اسعافات أولية.

ثالثاً، تفادياً للتسمم بأول أوكسيد الكربون، ينصح بما يلي:

– عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.

– في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، أوفقدان وعي،يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.

رابعاً، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا، أو بمرض الكوليرا:

ينصح بالتقيد بإجراءات الحماية والوقاية وفي حال ظهور أي من العوارض الآتية: حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، ألم في المفاصل أو إسهال حاد، يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فوراً.