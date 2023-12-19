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للبنانيّين.. فرص وتسهيلات للمستثمرين في جورجيا

منذ 15 دقيقة
جورجيا

جورجيا

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أعلنت قنصلية جورجيا الفخرية في لبنان في بيان، أنها تقوم “بنشر التوعية على فرص الاستثمار في جورجيا، البلد الذي يتمتع بأرض خصبة لاستيعاب استثمارات متنوعة، منها العقارية والصناعية والزراعية والعلمية، ويتمتع هذا البلد بموقع جغرافي مميز جعل منه صلة وصل بين دول القوقاز وأوروبا من جهة والدول العربية من جهة أخرى”.

أضافت: “إذ تقدم الحكومة الجورجية التسهيلات اللازمة للمستثمرين، حيث، وعلى سبيل المثال، يمكن لحامل جواز السفر اللبناني دخول الأراضي الجورجية من دون فيزا. كما يمكنه تملك شقة أو شراء قطعة أرض، أو تأسيس شركة وفتح حساب مصرفي. في هذا الإطار، شاركت قنصلية جورجيا الفخرية في لبنان بإعادة الافتتاح الكبير لحديقة مار نقولا في الأشرفية، وذلك في أجواء ميلادية واحتفالية لافتة”.

وأقامت القنصلية الفخرية خيمة خاصة خلال الاحتفالات بهدف إيصال أكبر قدر من المعلومات عن جورجيا إلى المجتمع اللبناني على كل الصعد. وقد وضعت مكتبها الكائن في سن الفيل، جسر الباشا في خدمة كل من يريد أي معلومات إضافية.

وكان لافتًا “حجم الحضور، خلال الافتتاح، الذي ضم سياسيين ورجال اعمال ودبلوماسيين وجمع لا بأس به من المجتمع المخملي اللبناني. كما كان لافتًا أيضا حجم المهتمين بجورجيا الذين شاهدوا الوثائقي المعد لهذه المناسبة”.

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