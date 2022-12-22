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للتمويه.. يروّج المخدّرات برفقة فتاة!

منذ ساعة واحدة
يروّج المخدّرات برفقة فتاة

يروّج المخدّرات برفقة فتاة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار ملاحقة تجار ومروّجي المخدّرات من قبل مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

توافرت معلومات للمكتب المذكور عن نشاط أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة الدكوانة وترافقه فتاة بشكل دائم، بغية التّمويه.

على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد هويّتَيهما ومكان سكنهما، وهما:

_ ع. ك. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري).
_ ك. م. (من مواليد عام ١٩٩٢، سورية).

على الفور، انتقلت قوّة من المكتب إلى منزلهما في المحلّة المذكورة، حيث أوقفتهما وضبطت كميّةً من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل 66 ظرفًا ومعدّة للترويج، مسدساً حربيًا، ومبلغًا ماليًا من نتاج عمليات الترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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