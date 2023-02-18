السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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للجم سعر الدولار.. إجراءات متوقعة

منذ 5 دقائق
سعر صرف الدولار

سعر صرف الدولار

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علم موقع mtv أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه.

وتشير المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر الإثنين المقبل لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
على صعيدٍ موازٍ، عُلم أنّ المساعي لفكّ إضراب المصارف بلغت مرحلة متقدّمة، ويتوقّع أن تعود الى العمل بشكلٍ طبيعي الأسبوع المقبل.

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