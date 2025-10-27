الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
للحدّ من التلوّث.. زورق لتنظيف النفايات في بحيرة القرعون

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2025 7:13 مساءً
بحيرة القرعون

في إطار مشروع “الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون”، المنصوص عليه في اتفاقية القرض الموقَّعة بين الجمهورية اللبنانية ممثَّلةً بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 55 مليون دولار أميركي (القانون رقم 64/2016)، يتمّ حالياً تنفيذ إجراءات تزويد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بزورق مخصَّص لتنظيف الطحالب والنفايات العائمة على سطح البحيرة.

وقد رست المناقصة على شركة “المقاولون العرب” التي تتولّى تنفيذ عملية التصنيع والتوريد، على أن يتمّ تسليم الزورق خلال شهر كانون الثاني من العام 2026، ويترافق ذلك مع تدريب عددٍ من عناصر المصلحة على تشغيله وصيانته، بما يضمن استدامة عمله وفعاليته في تحسين الوضع البيئي لبحيرة القرعون.

