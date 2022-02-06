للقادمين إلى لبنان.. تعميم هام من إدارة الطيران المدني

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً لجميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركات القادمين إلى لبنان.

ولفتت الى أنه, “على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل أن يقوموا بالتسجيل على المصة الإلكترونية “moph pass” الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الإلكتروني التالي “https://pass.moph.gov.lb” والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها تمهيدا للحصول على تصريح مرور “moph pass”.

وأوضحت أنه, “على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة أن يكونوا قد أجروا فحص “pcr” ، في إحدى المخترات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة، من نقطة الإنطلاق الأولى”.

وأضافت في التعميم, “أو “antigen rapid test covid 19″، مع إلزامية وجود رمز qr ضمنه وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ العينة لعاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى، أو أن يقوموا بتحميل نتيجة الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة والمشار اليها أعلاه”.

ولفتت الى أنه, “على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل أن يخضعوا لفحص فور وصولهم الى مطار بيروت بحيث يقوموا مسبقا بدفع 30 دولار أميركي بواسطة بطاقة ائتمان صادرة من لبنان بالعملة الوطنية أو دولية بالدولار الأميركي وذلك حصرا عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه”.

وتابعت, “للإستفسار أو المساعدة حول التسجيل على المنصة الإلكترونية يمكن الإتصال: من داخل لبنان: 1214 مقسم رقم 2, من خارج لبنان: 009616659023، أو التواصل عبر واتساب برسائل نصية أو صوتية على الرقم نفسه”.

وقد نص القرار على اعفاء الركاب الراغبين بالقدوم من اجراء فحص “PCR” أو “COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST” في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل منذ فترة لا تتعدى 6 أشهر، وعليهم أن يقوموا يتحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور، على أن يخضعوا لفحص “PCR” فور وصولهم إلى المطار.

كما يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة اسبوع من اجراء “PCR” أو “COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST” في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم إلى المطار، بينما يسمح لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلى لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بعدم اجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار، وعليهم التزام الحجر في أماكن إقامتهم طيلة فترة وجودهم في لبنان.

وأشار التعميم إلى أنه, “على جميع الركاب القاديمن الذين خضعوا لفحص الـPCRعند وصولهم إلى مطار بيروت أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الذي أجري في المطار، حيث سوف يتم ابلاغهم بنتيجته ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية أو بالامكان الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى الربط الالكتروني التالي: https://PASS.MOPH.GOV.LB”

وأوضح أنه, “في حال كانت نتيجة الفحص ايجابية، يتوجب على الراكب الاتصال فوراً على الخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة العامة على الرقم 1787، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة”.