للمرة الأخيرة.. مجلس الأمن يمدّد لقوات اليونيفيل حتى نهاية 2026

مدّد مجلس الأمن ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة، ولمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا في عملية انسحاب تدريجي وآمن.

واليكم مشروع القرار: “إن مجلس الأمن،

إذ يستذكر جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1559 (2004) و1701 (2006)،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكًا لمسؤولياته في المساعدة على استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق وضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد على النحو المتوخى في ذلك القرار،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عواقب الأعمال العدائية، ولا سيما قبل الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإجبار عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح من منازلهم،

وإذ يدرك أهمية مواصلة الجهود لتمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة الآمنة إلى أراضيهم ومنازلهم،

وإذ يكرر دعوته إلى المجتمع الدولي لتمديد المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل المساعدة في تيسير إعادة إعمار لبنان وتنميته والعودة الآمنة للنازحين،