للمرة الأولى ..صور تنشر عن محتويات العنبر رقم 12

لا يزال اللبنانيون تحت صدمة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في العنبر 12 والذي كان يحوي 2750 طن من نترات الأمونيوم وهي مادة شديدة الاشتعال، أودت بحياة أكثر من 137 شخص وأوقعت آلاف الجرحى وعشرات المفقودين حتى الساعة، وأضرار مادية جسيمة تقدر بين 3 و 5 بلايين دولار وتشريد الآلاف من اللبنانيين جراء تحطم منازلهم.

العنبر 12 ، أو العنبر القاتل، كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار تم تفريغها من أحد البواخر وأكدت تقارير بأن رئاسة الجمهورية والعديد من الجهات المختصة على علم بتواجد هذه المواد الخطرة على مسافة قريبة من الشعب اللبناني “.

وكانت هذه المواد الشديدة الانفجار تتابع من قبل جهاز أمني خابر النيابة العامة الاستئنافية في بيروت والنيابة العامة التمييزية والنيابة العسكرية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، بل تركت لمصيرها الذي أدى لتدمير العاصمة بيروت .

وإليكم الصور الأولى التي تنشر للمرة الأولى للعنبر 12





