للمرة الثانية.. دفاعات حزب الله الجوية تتصدى لمقاتلة حربية إسرائيلية

أعلن حزب الله أن وحدات دفاعه الجوي تصدت لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت الأجواء اللبنانية بالجنوب وأجبرتها على الفرار.

واستخدم حزب الله منظومة صواريخ دفاع جوي ضد المقاتلات الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 3 أيام.

من ناحية أخرى، تعرضت مدينة الخيام ومحيط بلدات راشيا الفخار وكفر حمام والناقورة جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والحارقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية هاجمت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في قرية حولا جنوبي لبنان صباح اليوم، وأضاف أنه نفذ الليلة الماضية غارات جوية على مواقع للحزب، من بينها بنية تحتية في منطقة عيترون وبنية عسكرية في منطقة رُب ثلاثين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أطلقت من لبنان، وسقطت في مناطق مفتوحة بمستوطنة مسغاف في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات.