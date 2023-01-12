الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للمرة الثانية.. ناشئات منتخب لبنان لكرة القدم "بطلات" لغرب آسيا

منذ 12 دقيقة
ناشئات منتخب لبنان يحصدن لقب بطولة غرب آسيا بكرة القدم

ناشئات منتخب لبنان يحصدن لقب بطولة غرب آسيا بكرة القدم

A A A
طباعة المقال

بأجواء من الفرح والفخر، استقبل أهالي وأصدقاء ناشئات منتخب لبنان دون الـ16 سنة، الفتيات البطلات اللواتي أحرزن للمرة الثانية على التوالي، لقب بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي أقيمت في الأردن، وذلك بفوزهن 2-0 بالمباراة النهائية على أصحاب الأرض.

هذا وحصلت اللاعبة مارسيل سكيكي ابنة بلدة عين بعال الجنوبية، على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

مثّل لبنان في المباراة مارسيل سكيكي، ايانا رزق الله، جينا سليمان، هيا نجاد، جلنار القاعي، بولا كرم ، سيرين بيطار، نغم ابو خليل، ياسمين همدر، ليا إلحاح علي، سيسيل اسكندر.

    المزيد من أخبار لبنان

    وصول وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان إلى بيروت
    وزير الخارجيّة الإيرانيّ في بيروت لثلاثة أيام
    الراعي واصل زيارته إلى بريطانيا
    الراعي يواصل زيارته البريطانيّة: لتحييد لبنان والحفاظ على علاقاته العربيّة والغربيّة
    اختبار كورونا
    لا حالات "كوليرا" جديدة في لبنان.. ماذا عن "كورونا"؟

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    محمد رمضان مع أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية
    بعدما تخطت أغنيته حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.. يوتيوب يفاجئ "محمد رمضان"
    جبران باسيل وإبراهيم كنعان
    بين باسيل وكنعان "جرّة مكسورة"