للمرة الثانية.. ناشئات منتخب لبنان لكرة القدم "بطلات" لغرب آسيا

بأجواء من الفرح والفخر، استقبل أهالي وأصدقاء ناشئات منتخب لبنان دون الـ16 سنة، الفتيات البطلات اللواتي أحرزن للمرة الثانية على التوالي، لقب بطولة غرب آسيا بكرة القدم التي أقيمت في الأردن، وذلك بفوزهن 2-0 بالمباراة النهائية على أصحاب الأرض.

هذا وحصلت اللاعبة مارسيل سكيكي ابنة بلدة عين بعال الجنوبية، على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

مثّل لبنان في المباراة مارسيل سكيكي، ايانا رزق الله، جينا سليمان، هيا نجاد، جلنار القاعي، بولا كرم ، سيرين بيطار، نغم ابو خليل، ياسمين همدر، ليا إلحاح علي، سيسيل اسكندر.