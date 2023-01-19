الخميس 26 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 19 يناير 2023 |
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للمرة الـ 11.. مجلس النواب عاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية

منذ 34 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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لا جديد في الازمة الرئاسية ولا توافق حتى الساعة ففي الجلسة الاولى من العام 2023، اخفق مجلس النواب كالعادة في انتخاب رئيس في الجلسة الـ 11 للمجلس.

وتوزّعت الأصوات على الشّكل الآتي: 34 صوتاً لميشال معوّض، 37 ورقة بيضاء، 2 لزياد بارود، صوت واحد لصلاح حنين، 7 لعصام خليفة، 14 صوتاً لـ”لبنان الجديد” و15 ورقة ملغاة.

هذا وعمد عددٌ من النوّاب، عند دخولهم الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة، الى رفع صور لضحايا انفجار مرفأ بيروت، كتعبيرٍ عن دعمهم لقضيّة أهالي الضحايا.

وحمل النائب رازي الحاج معه الى داخل القاعة العامّة صورة الشهيد رالف ملاحي.

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