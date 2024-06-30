لليوم الثالث.. بهاء الحريري يستقبل الوفود الشعبية من مختلف مناطق بيروت

لليوم الثالث على التوالي أمت الشخصيات والفاعليات والوفود الشعبية من مختلف مناطق بيروت مقر إقامة الشيخ بهاء رفيق الحريري في فندق “فينيسيا”، حيث جرى عرض لمختلف المطالب والاحتياجات التي تهم أبناء العاصمة، مستمعا الى مشاكلهم ومعاناتهم لا سيما منها الاجتماعية والمعيشية.

وجدد الحريري تأكيده وقوفه الى جانب أهالي بيروت المدينة الاحب الى قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي أعطاها على قدر ما اعطته من وفاء ومحبة، مبديا تفهمه لمعاناتهم، واعدا بالعمل لإيجاد الحلول وإعادة العاصمة الى سابق عهدها من تقدم وازدهار كما كان يطمح دوما والده، مشددا على أهمية انشاء المشاريع المستدامة التي بإمكانها تقديم الخدمات للناس على المدى الطويل.

وأكد الشيخ بهاء الحريري ان مواقفه واضحة وهو غير مستعد لتقديم أي تنازلات على حساب الطائفة السنية في البلد والتي تعتبر الطائفة الأكبر والتي تُعتبر امة ، مشيرا الى انه يكفيه محبة الناس واحترامهم له.

واستقبل الشيخ بهاء الحريري تباعا وفدا من رؤساء الجمعيات والروابط والفاعليات البيروتية، ووفد رابطة أبناء بيروت برئاسة محمد الفيل، ومن ثم مجلس سيدات العاصمة برئاسة السيدة منى عيتاني وقد عرض الوفد احتياجات الجمعيات الأساسية والضرورية من اجل استكمالها بالقيام بالمهام المطلوبة منها.

كذلك استقبل متطوعي جهاز الإنقاذ والخدمات الطبية برئاسة خالد حلاق الذي دعاه الى تقديم المساعدة ودعم للجهاز الذي يفتقر إلى وجود مكان لتدرب المتطوعين.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد للشيخ بهاء درعا تقديريا عربون محبة.