السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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لليوم الثالث.. دخان حريق مستودع الإسفنج يغطّي المنطقة

منذ 13 دقيقة
حريق في مستودع أقمشة

حريق في مستودع أقمشة

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لا يزال الدخان يتصاعد جرّاء حريق مستودع الإسفنج على طريق المطار، لليوم الثالث على التوالي.

وشبّ الحريق في المستودع داخل أحد المباني خلف مطعم “الساحة” مساء الثلثاء، وأدّى إلى استشهاد عنصر من الدفاع المدني، خلال عمليات الإخماد، وإصابة 4 آخرين بحالات اختناق. كما أصيب 3 عناصر من فوج إطفاء الضاحية بحالات اختناق أيضاً.

وبعد ان استفحل الحريق الذي نشب في مستودع للأقمشة قرب الفانتزي وارلد طريق المطار أمس و برغم الجهود الجبارة التي يقوم بها فوج اطفاء الضاحية والدفاع المدني لاخماده، تعذر لغاية تاريخه السيطرة عليه لذا صدرت تعليمات من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتوجيهات من قائد فوج الاطفاء العميد ماهر العجوز بتدخل فوج اطفاء بيروت لتقديم المؤازرة والمساعدة للفرق التي تعمل على الارض وقد تم وضع خطة مشتركة وبدأ العمل على تنفيذها.

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