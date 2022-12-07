لليوم الثالث.. موظفو "ألفا" و"تاتش" يُواصلون إضرابهم

واصل موظفو شركتي “ألفا” و”تاتش” إضرابهم الشامل عن العمل، وتوقفت لليوم الثالث على التوالي أعمال خدمات الزبائن وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وكل أعمال الصيانة على الشبكة في الشركتين.

ويطالب الموظفون بـ”تطبيق عقد العمل الجماعي وبالمساواة بين الموظفين في الترقيات والحوافز المادية”.

وأكّدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان أن “الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب”، لافتةً إلى أنها “منفتحة على الحوار لإيجاد الحلول التي تضمن دفع المستحقات لكل الموظفين وفق القوانين المرعية الإجراء في الشركتين والتي تضمن حصول كل موظف على حقه”.