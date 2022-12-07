الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لليوم الثالث.. موظفو "ألفا" و"تاتش" يُواصلون إضرابهم

منذ 53 دقيقة
شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش

شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش

A A A
طباعة المقال

واصل موظفو شركتي “ألفا” و”تاتش” إضرابهم الشامل عن العمل، وتوقفت لليوم الثالث على التوالي أعمال خدمات الزبائن وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وكل أعمال الصيانة على الشبكة في الشركتين.

ويطالب الموظفون بـ”تطبيق عقد العمل الجماعي وبالمساواة بين الموظفين في الترقيات والحوافز المادية”.

وأكّدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان أن “الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب”، لافتةً إلى أنها “منفتحة على الحوار لإيجاد الحلول التي تضمن دفع المستحقات لكل الموظفين وفق القوانين المرعية الإجراء في الشركتين والتي تضمن حصول كل موظف على حقه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة فراس الأبيض
    الابيض بحث مع سفير بريطانيا في الاوضاع الصحية
    الشتاء- تعبيرية
    ماذا يُخبّئ طقس الأيام المقبلة؟
    فوج حرس بيروت
    فوج حرس بيروت: ضبط سيارة بيك أب بداخلها مسروقات عائدة لبعض الادارات والمؤسسات العامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الطشناك لباسيل... "كش ملك"
    لحظة محاولة الذب اختطاف الفتاة
    فيديو مرعب.. ذئب يختطف فتاة صغيرة من سيارة والدها في كاليفورنيا!
    بيليه
    ما هي حقيقة وفاة أسطورة البرازيل بيليه ؟