الأربعاء 13 شعبان 1443 ﻫ - 16 مارس 2022 |
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لليوم الثاني محتجون يواصلون اعتصامهم أمام سرايا حلبا

منذ 52 دقيقة
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة

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وسط ازمة الكهرباء التي تشمل جميع المناطق، تبقى منطقة لها حظ بتقنين اكثر من اخرى وهذا تماماً ما يحصل في بعض المناطق العكارية، وعلى هذا واصل محتجون اعتصامهم لليوم الثاني، أمام باحة سرايا حلبا الحكومية، اعتراضاً على انقطاع الكهرباء عن محافظة عكار، وسط إجراءات أمنية لقوى الأمن الداخلي المولجة حماية السرايا.
وأثناء الإعتصام حصل تلاسن وتدافع بين المحتجين والقوى الأمنية، لكن ما لبثت الأمور ان عادت الى طبيعتها، ثم توجه عدد منهم الى مكتب محافظ عكار عماد اللبكي، وطلبوا منه بما أنه “أعلى سلطة تمثل الدولة في عكار، التواصل مع كل الجهات المختصة من أجل إصلاح الأعطال وإعادة التيار الى المحافظة، لأن الوضع لم يعد يحتمل”.
بدوره، أكد اللبكي أنه في خدمة عكار، وأنه يتابع الموضوع مع الجهات المختصة، وطلب منهم التروي في معالجة الموضوع.
وأعلن المحتجون أنه “إذا لم تعالج الأمور ويعود التيار الكهربائي لا داعي لوجود موظفي مؤسسة الكهرباء”، ملوحين بتحركات تصعيدية.

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