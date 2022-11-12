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لليوم الخامس على التوالي.. مواصلة البحث عن مفقود قبالة شاطئ صيدا

منذ 32 دقيقة
عمليات البحث عن المفقود قبالة شاطئ صيدا

عمليات البحث عن المفقود قبالة شاطئ صيدا

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يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مراكز برية متعدّدة في الدفاع المدني، لليوم الخامس على التوالي، عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره منذ يوم الأحد، عقب توجّهه لممارسة هواية صيد الأسماك بالقرب من قلعة صيدا الأثرية.

إشارة إلى أن عناصر الدفاع المدني باشرت عمليات البحث منذ الثلاثاء الماضي فور ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. ونفّذوا مسحاً بحرياً شاملاً للمنطقة في أعماق البحر وعلى السطح بالتوازي مع تنفيذ دوريات راجلة على طول الشاطئ من الرميله وصولاً الى صيدا إلا أن الجهود المتواصلة للعناصر لم تسفر حتى الساعة عن العثور على المواطن المفقود.

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