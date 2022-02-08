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لماذا ارتفعت أسعار المحروقات؟

منذ 5 ساعات
المحروقات

المحروقات

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رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان أن ارتفاع اسعار المحروقات اليوم هو رصيد المعادلة بين انخفاض سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمدة لاصدار جدول تركيب الاسعار، وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وشرح أن “مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 21500 الى 20800 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين المحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا انخفض من 21589 الى 21337 ليرة”، لافتاً إلى أنه “في المقابل، ارتفعت اسعار النفط المستوردة، إذ ان كيلوليتر البنزين ارتفع 24.41 دولارا وكيلوليتر المازوت 27 دولارا في جدول اليوم”.

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