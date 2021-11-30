الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا ارتفع سعر صفيحة البنزين؟

30 - نوفمبر - 2021
ازمة المحروقات في لبنان

ازمة المحروقات في لبنان

A A A
طباعة المقال

رأى عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس تعليقاً على الارتفاع في سعر البنزين الذي شهده جدول الاسعار اليوم، أنه “بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الاميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب اسعار البنزين 17 دولارا لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية”.

وأوضح أن “مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضا عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف ان المصرف المركزي يؤمن 90% من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة. ولكن نعود لنطالب المصرف المركزي بتأمين كامل قيمة هذه الاعتمادات لاستيراد البنزين تفاديا لأي بلبلة في توزيع هذه المادة في الاسواق المحلية. فالمصرف المركزي يمكنه أن يكون ضابط ايقاع لاستقرار توزيعها للمستهلك وحاجز أمام عودة الازمات”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    أبيض: الإصلاحات مطلوبة لكنها تسير ببطئ
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان معزّيًا بـ طياح وكريدي: هؤلاء هم اللبنانيون المبدعون وأصحاب المغامرة
    المطران الياس عودة
    عودة للمسؤولين: اتفقوا على موقف موحد تواجهون به الأصدقاء والأعداء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!