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لماذا انخفضت أسعار المحروقات؟

منذ 5 ساعات
المحروقات

المحروقات

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أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أن “تراجع أسعار المحروقات اليوم هو فقط بسبب انخفاض 300 ليرة بسعر صرف الدولار في السوق الحرة والمعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 بالمئة من البنزين والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه حيث احتسب 23362 بدلاً من 23661 ليرة في الجدول السابق”.

كما أوضح أن “باقي المعدلات في الجدول لم يطرأ عليها أيّ تعديل”.

يذكر أنه صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار الوقود وفق الشكل الآتي:

-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 354600 ألف ليرة (-600).
-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 365800 ألفاً و200 ليرة (-800).
-المازوت: 331200 ألف ليرة (-4000).
-الغاز: 280300 ليرة (-3300).

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