لماذا تجاوز سعر كرتونة البيض الـ 70 ألف ليرة؟!

نفى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن، موسى فريجي أن يكون سبب ارتفاع سعر البيض هو التصدير إلى سوريا.

وشدد فريجي في حديث مع “النهار” على أنّ “هذا الأمر غير وارد وغير صحيح، ولا تصدير للبيض إلى سوريا؛ فالسلطات السورية ومنذ 40 عاماً، تمنع استيراد أيّ سلعة من هذه السّلع والدواجن، بالرغم من الفرق الكبير في أسعارها بين البلدين، فهي تحمي مزارعيها”.

لكن واقع الأمر – بحسب فريجي – أنّ “دعم مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها العلف والمازوت، والذي كان يقلّص تكلفة الإنتاج إلى النصف، قد رُفع، إلى جانب ارتفاع سعر القمح والصّويا عالمياً، فجميعها مواد مستورَدة”.

ويفيد فريجي بأنّ “سعر كرتونة البيض في البقاع يبلغ حوالَي 62 ألف ليرة، لكن سعر الـ 72 ألف ليرة قد يعود إلى جشع بعض التّجار أو عدم الرضى بربحٍ قليل، إنّما في الأسواق الشعبية يبلغ سعر الكرتونة 60 ألف ليرة”.

وعن احتمال ارتفاع سعر كرتونة البيض بشكل إضافي، يقول فريجي: “لا، لا أتصوّر أن يرتفع السعر كثيراً، لأنّ سوق البيض يخضع للعرض والطلب، إلى جانب كون عمليّة إنتاج البيض عملية طويلة، ولا تتمّ في يوم أو يومين”.