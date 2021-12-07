الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لماذا تراجعت أسعار المحروقات؟

7 - ديسمبر - 2021
ازمة المحروقات في لبنان

ازمة المحروقات في لبنان

A A A
طباعة المقال

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث له أن “التراجع في اسعار المحروقات كما كان متوقعاً هو نتيجة انخفاض سعر الالف ليتر بنزين المستورد في جدول تركيب الاسعار 25,5 دولاراً أميركياً و22 دولاراً للمازوت”.

وأكد أن “الدولار المؤمن من مصرف لبنان لاستيراد 90% من البنزين استقر على 20400 ليرة اما نسبة %10 المؤمنة من قطاع المحروقات من السوق الحرة احتسب على اساس 23240 ليرة”.

يذكر أنه انخفضت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 12400 ليرة و98 أوكتان 12400 ليرة، والمازوت 14800 ليرة والغاز 10200 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 302600 ليرة لبنانية.

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 312800 ليرة لبنانية.

– المازوت: 300200 ليرة لبنانية.

– قارورة الغاز: 262500 ليرة لبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    رازي الحاج
    نائب يكشف... حكومة تصريف الأعمال سترافق البلاد حتى أيلول!
    مجلس الوزراء
    هل يؤدي التكليف إلى تشكيل حكومة جديدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن