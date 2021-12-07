لماذا تراجعت أسعار المحروقات؟

رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث له أن “التراجع في اسعار المحروقات كما كان متوقعاً هو نتيجة انخفاض سعر الالف ليتر بنزين المستورد في جدول تركيب الاسعار 25,5 دولاراً أميركياً و22 دولاراً للمازوت”.

وأكد أن “الدولار المؤمن من مصرف لبنان لاستيراد 90% من البنزين استقر على 20400 ليرة اما نسبة %10 المؤمنة من قطاع المحروقات من السوق الحرة احتسب على اساس 23240 ليرة”.

يذكر أنه انخفضت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 12400 ليرة و98 أوكتان 12400 ليرة، والمازوت 14800 ليرة والغاز 10200 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 302600 ليرة لبنانية.

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 312800 ليرة لبنانية.

– المازوت: 300200 ليرة لبنانية.

– قارورة الغاز: 262500 ليرة لبنانية.