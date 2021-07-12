لماذا غضب باسيل وقال لأسعد نكد: "الله معك"؟

رأى مدير عام شركة كهرباء زحلة اسعد نكد أننا “ذاهبون الى صفر كهرباء”.

وسأل: “هل سيكون لدينا مازوت بعد شهر او شهرين او ثلاثة” وشكّك في إمكانية توافر المازوت في المرحلة المقبلة حتى على سعر السوق. وقال:”بعد رفع الدعم سينطفئ كل شي تلقائياً لأن أحدا لن يكون بمقدوره عندها أن يدفع فاتورة الكهرباء”.

وكشف نكد ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أبلغه أنه ضد كهرباء زحلة وضد اي شركات خاصة وأي امتياز وانه سيعمل بكل الطرق لمنعه من العمل.

وذكر نكد برواية عن زيارة قام بها الى مكتب باسيل قال فيها: “مّرة أعطاني الوزير باسيل موعدا لزيارته، كان بانتظارنا ومعه كمال حايك وجماعة الوزير في المكتب”.

توجه باسيل إليّ قائلاً “غريب أنو انت لولا السوريين ما كنت موجود هون”، فأجبته “لولا السوريين ما كنت أنا قاعد هلأ بوج الوزير”، عندها غضب وقال لي الله معك.